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Beraberinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte Dernek Başkanı Erkan Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri; Mustafa Külcü, Kubilay Olcan ve Satılmış İnaç, Denetleme Kurulu üyesi Cuma Şahin ve dernek üyesi Ahmet Temelci ile biraraya gelen Tahtasız yeni kurulan ve ilk genel kurulunu yapan dernek yönetimini kutlayarak başarı diledi.

Ziyaret sırasında Çorum’un temel sorunları, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin sorun ve talepleri ele alınarak, yerel ve genel gündem değerlendirildi. Mehmet Tahtasız, ilimizin temel sorunlarını her platformda olduğu gibi TBMM’de de sürekli gündeme getirdiğini, yarım kalmış, hizmete açılamamış veya çürümeye terk edilmiş yatırımları ilimize kazandırmak için konunun takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.



2024 yılı Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçim hazırlıklarını de değerlendiren Tahtasız, CHP’nin belediye başkan adayının seçimi kazanması halinde hayata geçirmeyi planladıkları bazı projelerden bahsederek, partinin başarı oranını en yüksek seviyeye çıkarmak için gayret içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Erkan Karaca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Aylar’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.