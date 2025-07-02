Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum Katliamı’nın 45’nci, Sivas Katliamı’nın 32’nci yılı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı.

Çorum, Sivas, Maraş katliamlarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Kırk beş yıl önce Çorum'da Alevi yurttaşlarımızı hedef alan derin devletin gözetiminde, karanlık odakların planlamasıyla 28 Mayıstan 4 Temmuz’a kadar devam eden bir Alevi katliamı yaşandı. 57 canımız katledildi, yüzlercesi yaralandı, binlercesi göçe zorlandı. Adaletin ertelendiği her gün karanlık cesaret buldu. Tam otuz iki yıl önce düşünen, üreten, iyiliğe tutunan insanlara karşı yürütülen sistematik baskının devletin göz yummasıyla nasıl vahşete dönüştüğünün en acı örneğini ise Madımak katliamında yaşadık. Katliam siyasi bir iş birliğiyle cezasızlığa döndürüldü. Yakanları da aklayanları da katilleri de serbest bırakanları affetmeyeceğiz. Alev toplumunun yaşadığı acıların tanığı ve takipçisi olmaya, Mecliste ve sokakta adalet mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Madımak katliamı ve Çorum katliamı unutulmamalı.”

Muhabir: SELDA FINDIK