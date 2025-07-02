Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden Gazi Özkan hayatını kaybetti.

Bedia Özkan’ın eşi, Gözde ve Veli Özkan’ın babası Gazi Özkan’ın rahatsızlığı nedeniyle vefat derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün (02 Temmuz 2025 Çarşamba günü) saat 16.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi