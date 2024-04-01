Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız aynı sandıkta oy kullandı. Sandıktan CHP birinci parti olarak çıktı.

Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Mehmet Tahtasız dün yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde merkez Kocatepe İlköğretim Okulu’nda 1529 nolu sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işleminin tamamlanması, sandıkların sayılması sonucu 1529 nolu sandıktan 235 geçerli oy çıktı. Oyların 100’ünü CHP, 73’ünü AK Parti, 29’unu Yeniden Refah, 11’ini ise İYİ Parti aldı.

Editör: HABER MERKEZİ