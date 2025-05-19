CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ayrılıkları, özgürlük ve özgürlük mücadelesinin 106. yılını demokrasiye, adalete, uygarlığa, temel hak ve özgürlüklere özlemle karşılıyoruz.

Yüzyılı geçen süreçte ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimi ve kazanılabilirliği değerlendirilemedi, aksine birer ikişer yok edilmeye çalışıldı, herkesin iradesine darbe vurulduğu, adalete olan güvenin yerle bir olduğu, ülkenin doğal zenginliklerinin, yaşamsal ve sıcaklıktaki rant kaygısıyla talan edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız.

Hukukun hakça işletilmediği, yargının bağımsızlığının ve kişilerin ortadan kaldırıldığı, Cumhuriyet devrimlerinin, değerli sahiplerinin yok olduğu söylendiği bu dönemde; Demokratik, laik geleceğimiz için tam bağımsız, özgürlükçü ve özgürlükçü Cumhuriyet'in kazandığımızı yaşatmanın sürdüğü sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bu anlayışlarla, çağdaş uygarlık yolculuğuna temel olan 19 Mayıs 1919 ülkelerine, 106. ülkelerdeki toplumun tüm duyarlı kesimlerini “Hak, Hukuk, Adalet” mücadelemize omuz omuza davet ediyoruz.

Aziz vatanımızın İşgal'in parçalanmak istendiği, başkentin düşman askerleri tarafından kuşatıldığı; Açıklığın, yokluğun, ebeveynlerinin ve çaresizliğin egemen olduğu bir dönemde, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, çocukların ayrılıkları ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur.

19 Mayıs 1919'da Anadolu direnişinin ortaya koyduğu özgürlük ve aralık arzusu, bugün de vazgeçilmez güç ve onur kaynağımızdır. Aynı kararlılık ve inançla özgürlük, tam demokrasi, demokrasi ve adalet mücadelemize devam ediyoruz.

19 Mayıs 1919 kutlu bir fiyat. Türk milletinin makus talihini yendiği bir dönüm noktasıdır.

Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan etmiştir.

Türk gençliğine ve Türk halkına bayram yaşatacağımız günler çok yakın.

Bu duygu ve düşünceleriyle, 19 Mayıs 1919'un 106. yıldönümünde ulusumuzun ve Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; Gazi başta Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ