CHP Çorum İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile partililer katıldı.

Atatürk Anıtı’na sunulan çelengin ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “106 yıl önce ülkede Amerikan himayesine mi girelim, İngiliz mandasını mı girelim tartışmaları devam ederken, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’a çıkılarak başlayan bu adım, neticesini emperyalizme karşı büyük bir mücadele olarak dönüştürüp, zaferle taçlandırarak cumhuriyetin kurulmasıyla tamamlamıştır.

Bu mücadeleyi veren başta kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi.

19 Mayıs’ın sıradan bir bayram olarak kabul edilemeyeceğini kaydeden Solmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü özellikle cumhuriyetin ve Türkiye’nin geleceğini inşa eden gençlerimize bir bayram olarak armağan etmiştir.

Bu ülkeyi yücelten, bu ülkenin geleceğini, cumhuriyeti savunacak olan gençlerimize armağan edilen bu bayramın önemi bugün bir kez daha anlaşılmakta ve gençlerimiz tarafından anlamı ve önemi unutturulmayacak kadar büyük olduğunu Atamızın huzurun çıkarak bugün göstermiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“DEVLET PROTOKOLÜ YİNE KATILMADI”

Konuşmasının devamında Atatürk Anıtı’ndaki törene protokolün katılmamasına tepki gösteren Solmaz, şunları söyledi:

“Özellikle Atatürk’ü anma günü olan bu bayramımızda devlet protokolünün birinci derecedeki isimlerinin burada olmadığını, geçen bayramda da aynısının yapıldığını bir kez daha görmüş olmanın üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Atatürk’ü anma gününde devlet protokolünün birinci derecedeki isimleri bu bayramı unutmaya ve unutturmaya çalışıyorlarsa unutmasınlar ne Mustafa Kemal, ne O’nun emanetleri, ne de çağdaş Türkiye mücadelemiz hiçbir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak ve her sene bir öncekinden daha da büyük coşkuyla kutlanacaktır.”

“BİZ SEVR’İ YIRTTIK, LOZAN BU MEMLEKETİN TAPUSUDUR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise Atatürk’ün 106 yıl önce bugün Samsun’a çıkarak cumhuriyetin kurulması yolundaki ilk ateşi yaktığını ifade etti.

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirten Tahtasız, “Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmesinin ne kadar önemli olduğunu bu zor zamanlarda anladık. Evet, şu anda cumhuriyetin altına dinamit koymaya çalışılırken, gençlerle beraber CHP olarak cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağımızın nişanesini bu zor gülerde göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

Tahtasız, konuşmasının devamında Cumhuriyet ile sorunu olanların 1924 Anayasası yerine 1921 dayatmasında bulunduğunu kaydederek, “Biz Sevr’i yırttık, Lozan bu memleketin tapusudur. Bu böyle bilinmelidir. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Editör: Haber Merkezi