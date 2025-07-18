Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi Başkanı Murat Ömer Battal ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırladı.

Ziyarette MÜSİAD Şube Başkanı Murat Ömer Battal’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Dost, Kenan Özdemir, Ali Yılmaz, Çağrı Ankaralı ve Selçuk Enç yer aldı.

Görüşmede Çorum sanayisi, bölgedeki sanayicilerin karşılaştığı sorunlar ve ülke ekonomisine dair güncel gelişmeler üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Çorum sanayisi, sanayicilerimiz ve ekonomik gündeme dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için MÜSİAD Çorum heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR