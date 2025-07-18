Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Körücek Köyü’nde köy Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından Köy Muhtarlığı ile işbirliği halinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen dayanışma şenliği ve piknik, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Köy muhtarlığı ve dernek yönetiminin birlikte organize ettiği etkinlikte bir araya gelen köylüler, birlik-beraberlik mesajı verdi. İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışında bulunan Körüceklilerin bir araya geldiği buluşma, yerel sanatçıların konseri ile renklendi.

Köy Muhtarı İlhan Topcu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un evsahipliğinde gerçekleştirilen dayanışma şenliğine; CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, Boyacı Köyü Muhtarı Çelebi Öztürk, Konaç Köyü Muhtarı Haydar Erçelik, Dereyazıcı Köyü Dernek Başkanı Uğur Yağmur, Gökçam köyünden Sungurlu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şevket Saçılık, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Köy parkında düzenlenen pikniğe katılan yerel sanatçılar, katılımcılara zaman zaman duygulu, zaman zaman da coşkulu saatler yaşattı.

Şenliğe Çorum’un sevilen sanatçısı Serengül Töremiş, türküleriyle renk kattı. Serengül Töremiş, Özgür Öztürk’ün bağlaması, Mustafa Akar’ın orgu eşliğinde söylediği türkülerle katılımcıları coşturdu.

Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ve Muhtar İlhan Topcu, şenlik programına katılan herkese teşekkür etti.

Dernek Kurucu Başkanı Abdullah Olcan, derneğin 1998 yılında kurulduğunu, dayanışma şenliklerinin yıllardır birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik sırasında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hikmet Yavuz ise, önceki dönemde ve yeni dönemde yapılan çalışmalar, faaliyetler hakkında bilgi vererek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini, bu süreçte tüm köy halkının ve kurumların desteğini beklediklerini ifade etti.