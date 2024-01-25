Türkiye basın tarihinde büyük iz bırakan gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te öldürüldüğü yerde, evinin sokağında siyasetçiler, meslektaşları ve sevenleri tarafından yad edildi.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri tarafından suikasta uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı.

TAHTASIZ DA KATILDI

Uğur Mumcu’yu anma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı. Tahtasız, Uğur Mumcu Anıtına karanfil bıraktı. Anma töreninde konuşan Özel, “Mumcu’nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir” dedi.