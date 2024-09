Yapılan bu açıklama üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Kırkdilim Tünelleri’nin açılış tarihi ile ilgili soru önergesi verdi.

Bakan’dan gelen cevap 2024 yılı yazında hizmete gireceği açıklanan tünelin trafiğe açılmasının 2026 yılına kaldığını ortaya çıkardı. 2016 yılında 3 milyon 746 bin liraya ihale edilen tünelin 8’nci senesinde de bitirilememesi nedeniyle maliyetinin 2 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor.

AÇILIŞ TARİHİ 2026’YA ERTELENDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Ağustos ayında verdiği soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

“Çorum-Laçin İL Yolu Kırkdilim Tüneli Geçişi projesinde; toplam uzunluğu 4.099 metre olan 3 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. Bugüne kadar tünellerin tamamı beton kaplama seviyesinde tamamlanmış olup üst yapı çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Kırkdilim tünellerinin; elektromekanik, havalandırma, aydınlatma vb. ikincil işlerinin ihalesi de yapılarak 04.07.2024 tarihinde işe başlanılmıştır. Çalışmalar; bütçe ödenekleri ve iş programı doğrultusunda devam etmekte olup, projenin 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.”

MALİYET KATLANARAK ARTIYOR

Çorum Kırkdilim tünellerinin yapımının yılan hikayesine döndüğünü ifade eden Mehmet Tahtasız, 2016 yılında ihale edilen tünelin yapımının gecikmesinden dolayı yapım maliyetinin katlanarak arttığını söyledi.

Kırkdilim tünelinin 2016 yılında 3 milyon 746 bin 500 liraya ihale edildiğini hatırlatan Tahtasız, şunları söyledi:

“2016 yılında 3 milyon 746 bin 500 liraya ihale edilen Kırkdilim tünelleri bitirilmedikçe maliyeti katlanarak artıyor. Şu ana kadar ne kadar para harcandığına ilişkin de soru önergesi verdim ama henüz yanıt alamadım. Ulaştırma Bakanından bu tünelin bugüne kadarki maliyetini açıklamasını bekliyoruz. 2016 yılından bu yana dönemin AKP milletvekilleri ‘Işık Göründü’ tünel açılıyor diye açıklamalar yapıyor. Ancak üzerinden 8 yıl geçti tüneller hizmete girmedi. Her geçen yıl devletin kasasından çıkan para artıyor. Tünel bitirilemediği için araçların yakıt sarfiyatını, kaybedilen zamanı ve yapım maliyeti artışlarını düşündüğümüzde muhtemelen en pahalı tünel olarak hizmete açılmış olacaktır. Her şeye rağmen hemen her yıl açılıyor diye söz verilen bu tünelin bir an önce açılmasını istiyoruz” diye konuştu.



VERİLEN SÖZLERİ HATIRLATTI

2016 yılında ihale edilen tünel için 13 Temmuz 2020 tarihinde ilk ışık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Dönemin AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan 2019’da hizmete gireceğini ifade etti. 2019’da hizmete girmek şöyle dursun 2020 yılında T3 tüneli ancak bitirebildi. 2022 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ‘Kırkdilim geçişi ile Karadeniz’i İç Anadolu’ya kesintisiz şekilde bağlıyoruz’ dedi ama görevi sürecince bağlayamadı. 2023 yılında seçimlerden önce AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ‘Söz verdik, Rabbimin izniyle yapıyoruz. Kırkdilim tünellerini 2023 Haziran'dan önce inşallah açacağız’ diye açıklama yaptı. Seçim bitti tünel yine bitmedi. Yine 2024 yılı başında Valilik’te yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada ‘2024 yılı yaz ayında tünel hizmete girecek’ denildi. Yaz bitti, sonbahar geldi tünel yine bitmedi. Ortada bol miktarda vaat var, açıklama var, gün geçtikçe artan maliyet var ancak bir türlü hizmete girmeyen bir yolumuz var. Çorum Şeker Fabrikası’nı 500 milyona özelleştiren AKP iktidarı, tüneli zamanında bitiremediği için devletin kasasından milyarlarca lira fazla para çıkmasına sebep oldu. Bu tünelin parasına iki tane havaalanı yapılırdı ilimize. Yapım maliyeti katlanıyor ama sözde tasarruf tedbirleri açıklayan iktidarın umurunda bile değil. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na verdiğim önergeden anlıyoruz ki tünelin 2024 yılında açılması da yalan olmuş. Açılış tarihi 2026 yılına ertelenmiş. Bu sözün doğru olduğunu farz edersek 2026 yılında ihale edilen ve 2019 yılında hizmete gireceği açıklanan Kırkdilim Tüneli’nin başlangıç maliyetinin yüzlerce kat üstüne çıkarak ancak 10 yılın sonunda hizmete gireceği görülüyor.”

ÇÖZÜM ERKEN SEÇİM

Çorum ve Türkiye genelinde söz verilip yapılmayan, başlanıp tamamlanmayan projelerin ivedilikle tamamlanması için erken seçim çağrısı yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “AKP iktidarının Çorum’daki birçok projesi gibi bu proje de yılan hikayesine dönmüş durumda. AKP’nin Çorum’da verdiği sözlerin ve bitmeyen yatırımların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çorum'a söz verilip yapılmayan ve yarım kalan tüm projelerin hayata geçirilmesi için hemen seçim erken seçim istiyoruz” dedi.