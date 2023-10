Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından “Devlet katkısı ödemesi yapılacak alanları” tekrar belirlenerek 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Daha önce bu katkıdan yararlanan berber, kuaför ve güzellik salonları yeni kayıtlarda kapsam dışı bırakıldı.

Berber, kuaför ve güzellik salonu sektörünün yeni kayıtlarda teşvik dışı bırakılması sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Pandemi döneminde ve pandemi sonrasında büyük yara aldıklarını ifade eden sektör temsilcileri, devletin sunduğu teşvikler sayesinde ara eleman ve çırak yetiştirmek için yeninden toparlanmak üzere olduklarını ancak yeni kayıtlarda yer almamaları nedeniyle tekrar sıkıntıya düşeceklerini dile getirdiler.

“SIKINTIYA DÜŞECEKLER”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, berber, kuaför ve güzellik sektörünün sorun ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Tahtasız, “Mesleki eğitim merkezlerinin de meslek liselerinin en fazla mezun verdiği meslek dallarından biri olan berber, kuaför ve güzellik uzmanlığı alanlarında yeni kayıtlar için devlet katkı ödemesinin kaldırılması sektörü sıkıntıya düşürecektir. Pandemide can çekişmiş olan esnafımıza bu destekler can suyu olmuştu. Berber, kuaför ve güzellik uzmanlığı sektörünün yeni kayıtlar içinde devlet katkısı ödemesine dâhil edilmelidir” dedi.

“71 BİN 500 ESNAF

KEPENK KAPATTI”

Konuşmasında staj mağdurlarına da yer veren Tahtasız, staj veren gören genç kuşakların sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik için baz alınması gerektiğini vurgularken, staj mağdurlarının sorunun da bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Teşviklerin kesilmesinin esnafı zor durumda bırakacağını ifade eden Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi: “2023 yılının ilk sekiz ayında 71.500 esnafımız kepenk kapattı. KOBİ'lerin banka borcu 2 trilyon 868 milyar oldu, borcu takibe düşen KOBİ sayısı 330 bine ulaştı. Yüksek faiz, yüksek kur, fahiş vergiler esnafa kepenk kapattırdı. Kontrolden çıkan kira, elektrik, doğal gaz, BAĞ-KUR, SSK prim maliyetleri küçük esnafı zor durumda bırakırken siz bu kararla esnafımıza bir darbe daha vuruyorsunuz. Küçük esnafımızı ve KOBİ’lerimizi desteklememiz gerekiyor.”