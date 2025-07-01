Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Leman Dergisi’nin Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı karikatür şeklinde yayımlamasını sert bir dille kınadı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yapılan saygısızlığı kınadığını söyledi.

Mehmet Tahtasız paylaşımında şu görüşlere yer verdi; “Nereden ve kimden gelirse gelsin Peygamber efendimize yapılan bir saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir.

Toplumun sinir uçlarıyla oynamayı göze alarak Leman Dergisi tarafından yayımlanan karikatür üzerinden Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yapılan saygısızlığı kınıyorum.

Bu saygısızlık nedeniyle toplumu iyiden iyiye kutuplaştıran ve geren provokasyonların da önüne geçilmeli, olayların büyümesi engellenmelidir”

Muhabir: Haber Merkezi