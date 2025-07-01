Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, Leman Dergisi’nin Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'yı karikatür şeklinde yayımlamasını sert bir dille eleştirdi.

Yapılan çirkin yayının, toplumsal barışı sabote etmeye yönelik çabalardan biri olduğunu vurgulayan Şuayb Sarı, “Mizah kisvesi altında Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaret edilmesi, ne fikir ne de basın özgürlüğü ile açıklanabilir” dedi.

Şuayb Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: “Mizah kisvesi altında Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaret edilmesi fikir ve basın özgürlüğü ile açıklanamaz! Bu düpedüz ahlâksızlık ve apaçık bir provokasyondur! Son dönemde ülkemizde, millî ve manevî değerlerimiz üzerinden toplumsal barışı sabote etmeye yönelik çabalar dikkat çekmektedir. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir dönemde, bu tarz kışkırtıcı ve provokatif girişimler; çok net bir şekilde operasyon kokmaktadır. Peygamberimize saygısızlığı kınarken, buna sebep olanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi