CHP’de uzun süredir merakla beklenen TBMM İdare Amirliği ve CHP Grup Yönetimi Kurulu Üyeliği Seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TBMM İdare Amirliği görevine seçildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise CHP Grup Yönetimi Kurulu Üyesi oldu.

Seçimle birlikte Milletvekili Mehmet Tahtasız, Parti Meclisi toplantılarına girme hakkını da kazanmış oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız; "Milletvekillerimizin oyları ile CHP Grup yönetimine seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün yapılan seçimde TBMM İdari Amirliğine seçilen Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan, benimle birlikte grup yönetimimize seçilen Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba, Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen ve Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp’i de tebrik ediyor, başarılı bir dönem geçirmeyi diliyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.