CHP Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkanı Ümit Er ile birlikte CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile parti etkinliğinde bir araya geldi.



Sosyal medya hesabından Salıcı, Kaftancıoğlu ve Ümit Er ile birlikte çekindikleri fotoğrafı paylaşan Mehmet Tahtasız, paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

“Eğer; Hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse... Çaresi yok usta… Biz kazanacağız!”

Öte yandan CHP Çorum İl Başkanlığı da Ankara’da 6’lı masanın toplantısı sonrası bir paylaşımda bulunarak; “Ankara’dayız. Ülkemize adalet ve huzuru getirecek görev ve sorumluluklarımızı aldık. Kararlıyız, başaracağız. Yeter Söz Milletin” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

