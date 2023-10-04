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Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 13.00’te başlayan antrenmana tedavisi süren Berkay Can Değirmencioğlu ile belinde ağrı olan Hasan Hüseyin Akınay katılmadı.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman şut çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Tahsin Tam, şut çalışmasının ardından dar alanda, kalesiz oyun oynatan, antrenman turnuva ile son buldu. 3 takım halinde yapılan ve gol yiyen takımın elendiği maçlarda futbolcuların hayli neşeli oldukları görüldü.

Ahlatcı Çorum FK, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak.