Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler zincir marketlerde denetlemelerde bulundu. Denetimlerde marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapan ekipler, yaptıkları denetimlerde ayrıca esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ettiler.

Belediye zabıta ekipleri, vatandaşların korunması hakkındaki kanun çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerde vatandaşların zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirttiler.