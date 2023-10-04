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Olay, Sungurlu Başpınar Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi Altınoğlu Camii arkasında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesimi Körsülükoğlu, sabah kendisine ait dükkanı açtığı sırada dükkanın önünde şüpheli bir çanta fark etti. Körsülükoğlu hemen durumu polis ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri önüne şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Şüpheli çantanın fünye ile patlatılması için hazırlık yapılırken olay yerine gelen M.Y. isimli kadın, çantayı tamir için oraya kendisinin bıraktığını ve dükkan sahibine söylemeyi unuttuğunu belirtmesi üzerine, çanta kontrolü yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.