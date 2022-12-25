Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi lojmanlarında akça, dişbudak'dan oluşan toplamda 500 adet yetişmiş ağaç dikimin gerçekleştirdi.

Daha yeşil bir Sungurlu düsturu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İlçemiz için yapılan çalışmaların yeterli bulmuyor, daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor. İlçe halkının daha refah yaşamaları için ilçemizin farklı noktalarına 500 adet ağaç dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayıp, devam edecektir” dedi.