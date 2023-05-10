Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin yanı sıra AK Parti Çorum milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Ramazan Kelepicioğlu ile çok sayıda kişini katılımıyla OSB ziyaret edilecek. OSB’deki yapımı devam eden savunma sanayi kuruluşlarını ziyaret edecek heyet, bugün fabrikalarda ilk numune üretim etkinliğine katılacak.



TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATMIŞTI

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye savunma sanayi fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos 2022 tarihinde atılmıştı.

Ahlatcı Gold Force Küresel Barut fabrikası, Nitrogliserin fabrikası ve Nitroselüloz fabrikası ile Arca Kapsül üretim fabrikası ve Mıte Defence Fişek üretim fabrikası, OSB’de 4 bin dönüme yayılan 3 farklı firmanın 5 farklı fabrikasında numune üretim aşamasına gelindi.

FABRİKALARIN İNŞAATINDA 3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

İnşaatında yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı fabrikaların ilk etapları tamamlanarak, planlandığı şekilde ilk numune üretimi yapılacak.

6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikalar, ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç ederek 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak. (Haber Merkezi)