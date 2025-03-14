Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, teknik ekiple bir araya gelerek yapılan çalışmaların her aşaması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Köksal çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Zemin hazırlığının büyük bir titizlikle yürütüldüğü projede, yolların sağlam ve dayanıklı olabilmesi için zemin ortalama bir metre kazılarak uygun dolgu malzemesi serilmekte, bu sayede yol yüzeyinin uzun ömürlü olması hedeflenmektedir. Bölgedeki ulaşım ve altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışmaların kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.”

Mutlu Köksal, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu saha ziyaretlerini sona erdirdi.

Editör: Haber Merkezi