Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Keyvanoğlu açılış konuşmasını yaptı. Keyvanoğlu, konuşmasında sergi hakkında bilgiler vererek, kurs hocalarına ve kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından serginin açılış kurdele kesildi.

Katılımcılar sergiyi gezerek ürünleri yakından inceledi. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünler katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Sergi de ayrıca kursiyerler tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Açılışa Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Cezaevi Bölük Komutanı Üsteğmen Ali Mehmet Özdemir, Cezaevi Müdürü Mehmet Fatih Tuzcu, Milli Eğitim Şube Müdürü Nazim Gürgil, AK Parti İlçe Başkanvekili Yakup Çalık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.