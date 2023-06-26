Sungurlu Belediyesi’nin vatandaşların Kurban Bayramı süresini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için hizmetlerini kesintisiz olarak devam ettireceğini belirten Başkan Şahiner, “Vatandaşlar alınan tedbirler sayesinde hem bayram ziyaretlerini, hem de diğer ulaşım ihtiyaçlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz bir şekilde karşılayabilecekler” diye konuştu.

Kurban Bayramı nedeni ile alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Şahiner şu görüşlere yer verdi:

ULAŞIM ÜCRETSİZ

“Ayrıca vatandaşların dost ve akrabalarıyla Kurban Bayramı’nda bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla arife günü ve bayramın 1,2, 3 ve 4. günleri tüm seferler ücretsiz olacak.

TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ BAYRAM

Kurban Bayramı süresince rutin temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aksatmadan sürdürecek olan ekiplerimiz ilçemiz genelinde de hizmetlerine devam edecek. Çevre kirliliklerin önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, oluşan kirlilikleri ise kısa sürede ortadan kaldıracak ve haşerelerin ürememesi için gerekli tüm tedbirler de alınacak.

İlçemizin temizliğine devam eden ekipler aynı zamanda, mahalle aralarında bulunan kurban kesim yerlerinin ve mezbahanenin de temizliklerini gerçekleştirecek. İlçemiz genelinde yaşanacak görüntü kirliliğine uzun bayram tatili süresince engel olacak olan Belediyemiz sayesinde, vatandaşlarımız temiz bir bayram geçirebilecekler.

7/ 24 saat esasıyla görev yapan Belediyemize 444 02 19 yada 153 alo zabıta hatlarından ulaşabilecek olan vatandaşlarımız, Kurban Bayramı boyunca Sungurlu Belediyesi’nden talep, şikâyet ve öneride bulunabilecekler ve her türlü istek, talep ve şikâyetleri bayram boyunca en kısa sürede değerlendirmeye alınarak çözüm üretilecektir.

“İTFAİYE VE ZABITA GÖREVİNİN BAŞINDA”

Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları ve yangın gibi afetlere karşı, İtfaiye ekiplerimizde görev başında olacak. Türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca da vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Kurban Bayramı ile ilgili tüm tedbirleri alarak, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmesi için 24 saat boyunca görevi başında olacak.

SOSYAL TESİSLER BAYRAMDA AÇIK

Belediyemiz tarafından yapılan Kent Park ve Mesire Alanında bulunan kafeteryalarımız bayramda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ve Belediyemizin gülen yüzü olarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacaktır. Mesire alanlarımız merkez mesire alanı ve Akçalı mesire yerleri de siz değerli hemşerilerimiz için daima temiz ve hazır bulundurulacaktır.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ”

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl kurbanlık hayvan kesiminde oluşan yoğunluklara müsaade edilmeyecek. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kesim için randevu sistemi oluşturuldu.

Kurbanımızı mutlaka belirlenen kesim yerlerinde kesmeye gayret göstermeli, kesim randevusu alarak kesim yerine mümkün olduğunca az sayıda kişiyle gitmemiz ve sosyal mesafeye uymamız, kesim alanındaki görevli arkadaşlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda kurbanımızı kesip bir an önce evimize dönmemiz gerekmektedir.

Sungurlu’da kurban kesim alanları:

- Yeni mezbahane - Hacettepe Mahallesi 1100. Sokak pazaryeri yanında bulunan boş arsa - Örnekevler Mahallesi’nde 2028 sokak Örnekevler Cami yanında bulunan boş arsa - Bahçelievler Mahallesi Manastır Sokak’ta bulunan parkın yanında ki boş arsa”