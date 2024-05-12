AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve üyeler, Anneler Günü dolayısıyla Özel Mavi Ocak Bakım Merkezini ziyaret ettiler. Neşe Tokatlı ve üyeler, bakım merkezinde kalan annelerin, pasta kesip çeşitli hediyeler vererek Anneler Günü’nü kutladılar.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, partilerinin her zaman kadına hak ettiği değeri verdiklerini söyleyerek “Mutlu gelecek, mutlu anneler ve mutlu çocuklar’ sloganı ile yola çıktık. Annelerin çocukları için yapamayacağı fedakârlık yoktur. Anne isterse çocuğu için her şeyi yapar. Anne güçlüdür, fedakârdır, cefakârdır, gayretlidir ” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ