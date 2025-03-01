Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar 3x3 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu 4 puanla şampiyon olurken, 3 puanlı 23 Nisan Ortaokulu ikinci, 2 puanlı Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.