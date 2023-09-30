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Türkiye’de su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, su ürünleri avcılığına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetki ve sorumluluğu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na verildi.

Bu kapsamda, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, ülke genelinde 81 ilde 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında deniz, iç sularda karaya çıkış yerlerinde, balık halleri, perakende satış yerlerinde, planlanan eş zamanlı denetimler ilimiz genelinde de gerçekleştirildi.

2 KİŞİYE CEZA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 2 kişiye İdari Para Cezası uygulanırken, perakende satış yerlerinde satılabilir balıkların türleri ve boyları hakkında, soğuk hava depoları, ticari ve amatör avcılar, baraj, göl ve göletlerde iç sularda avlanabilir balıkların türleri ve boyları hakkında denetimlerin devam edeceği bildirildi.