Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, esnaf ziyaretlerine Ölçek İşmerkezi ile devam etti.

Beraberinde belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Osmancık Caddesi Ölçek İşmerkezi’nde bulunan kuruluşları ve esnafı ziyaret eden Ertekin, projeleri hakkında bilgi verdi.

Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nde Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Ertekin, işmerkezinde bulunan esnafa da uğrak verdi.

STK’ların ve esnafın her daim yanında ve destekçisi olacaklarını dile getiren Ertekin, “Avrupa’da uygulandığı gibi şehrimizin muhtelif yerlerinde 300 adet sosyal konut yapılarak, geliri olmayan, emekli, asgari ücretli ve diğer hemşehrilerimize kiraya verilecek. Kira bedeli, herkesin geliri ile orantılı olacak. Geliri olmayan ücretsiz yararlandırılacaktır” diye konuşarak şehrin konut ve kira sorununu çözeceklerini bildirdi.

Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti kadrolarına destek isteyerek, yerel yönetimlerin İYİ’leşmesine, değişim ve dönüşüme herkesin katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Ziyaretlere; parti yöneticisi Necati Burak Peker, belediye meclis üyesi adayları Hakan Kaynar ile Av. Süleyman Arda Afat da katıldı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ