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Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişiler, husumetli olduğu şahsın evine önüne sopa ve silahlarla geldiler.

Silahlarla etrafa ateş açan grup daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yerde çok sayıda boş kovan ve sopalar bulundu.



Polis ekipleri, İ.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.