Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 65 kişi katılım sağlarken 93 video değerlendirmeye alındı. Seçici kurulda Haluk Söylemez, Umut Karakurt, Yasin Berker, Kemal Ceylan ve Ahmet Temelci yer aldı.

Kurul üyeleri, videoların görsel kalitesi, yaratıcılığı, video süresi, özgünlük, çekim teknikleri, görüntü-müzik uyumu, Çorum’un tanıtılması gibi kriterlere göre puanlama yaptı. Seçici Kurul, videoları değerlendirmekte zor anlar yaşarken dereceye giren isimler saatler süren değerlendirmelerin ardından belirlendi. Yapılan puanlama sonucunda birincilik ödülünü Sonbaharda Çorum isimli videosuyla 47 puan alan Mustafa Özkes kazandı. İkincilik ödülü Sonbaharda Çorum isimli videosuyla 44 puan alan Hayriye Gizem Manici’nin olurken, üçüncülüğü ise Çorum Havası isimli videosuyla 39 puan alan Tunahan Coşkun kazandı. Mansiyon ödülünü ise Çorum'da Sonbahar isimli videosuyla 38 puan alan Yılmaz Erbaş aldı.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.