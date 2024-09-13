Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 5 bin 583 devriye, 298 umuma açık yerlerde ve 37 huzur uygulamasında hakkında yakalama kararı bulunan 233 kişinin yakalandığını bildirdi.

Son 1 ayda Çorum'da meydana gelen 2 bin 335 olayın 2 bin 144'ünün aydınlatıldığını dile getiren Dağlı, bu olaylarda 44 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca ve 4 bin 920 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında işlem yapılan 28 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını aktaran Dağlı, trafik denetimlerinde ise 25 bin 628 sürücüye ceza uygulandığını, 641 aracın trafikten men edildiğini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ