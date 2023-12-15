Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da geçtiğimiz günlerde ilk olağan genel kurulunu da yaparak yeni yönetimini belirleyen Çorum Basın Derneği, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte Çorum Basın Derneği’ne kutlama ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dernek Başkanı Erkan Karaca ile birlikte yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Külcü, Kubilay Olcan, Satılmış İnaç, Denetleme Kurulu Üyesi Cuma Şahin, dernek üyesi Ahmet Temelci, Ozan Acar ve Yusuf Çınar da hazır bulundu. Solmaz ve beraberindeki heyet Çorum Basın Derneği’ne başarı diledi. Çorum’un temel sorunları ve basının sorun ile taleplerinin ele alındığı ziyarette yerel ve genel gündem değerlendirildi.

Parti çalışmaları, seçim hazırlıkları, aday adaylığı süreci ile ilgili bilgi veren Solmaz, yerel seçimlere en doğru, partinin projelerini en güzel şekilde uygulayabilecek ve halkın nezdinde kabul görebilecek adaylarla gireceklerini, amaçlarının en yüksek başarı oranına imza atmak olduğunu dile getirerek, aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Erkan Karaca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Solmaz, Taşar ve Dümenci’ye teşekkür etti.