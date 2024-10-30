Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) okuyan Azra Boysak, sosyal medya hesabında paylaştığı bir karga videosu ile dikkat çekti. Genç kadın, kampüs içinde kendisiyle iletişim kurmaya çalışan bir karganın görüntülerini kaydetti ve bu anları takipçileriyle paylaştı. Ancak video, beklenmedik bir olayın fitilini ateşledi.

Karga ile geçirdiği zamanları paylaşan Azra, video sonrası karganın kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişinin yaptığı şikayet üzerine karakola gitmek zorunda kaldı. Olayın ardından sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve Azra, yaşadığı durumu açıklamak için bir video paylaşarak takipçilerine bilgi verdi.

Boysak, yaptığı açıklamada kargayı iki hafta önce gördüğünü ve sadece birkaç gün önce videosunu paylaştığını belirtti. Kargayı sahiplenmeyi düşünmediğini vurgulayan genç kadın, "Karga özgür bir hayvan ve evde beslenebilecek bir canlı değil. Ben kuşları çok seviyorum ama onu evime almak istemedim," dedi.

Olay sonrası birçok kişinin karganın sahibi olduğunu iddia ettiğini ve bunlardan birinin kendisini şikayet ettiğini ifade eden Azra, "Karga şu an bende değil. Tekrar görmek istediğimizi biliyorum ama onu daha fazla özlüyorum," şeklinde konuştu.