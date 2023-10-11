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Görüntülerde polise direnen 3 kişinin polis ekiplerine saldırdığı, polislerin uyarısına rağmen olay yerinden kaçmaya çalıştıkları ve aracı polislerin üzerine sürerek polislerin can güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görülüyor.

Olay gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi’nde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre kent merkezinde yüksek sesle müzik yayını yapan 42 EF 047 plakalı otomobilin sürücüsü S.A.K.(23) ile otomobilde bulunan A.K.(23) ve R.K.(28)’ye polis ekipleri müziğin sesini kısmaları konusunda uyarıda bulundu.



İkazlara rağmen müziğin sesinin kısılmaması üzerine polis aracın kapılarını açarak şahıslardan arabadan inmelerini istedi.

Bunun üzerine sürücü S.A.K., kapıları açık halde aracı hareket ettirerek ekiplerin hayatını tehlikeye soktu. Alkollü oldukları öğrenilen şahısların mukavemet göstermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Araçtan inerek ekiplerin üzerine yürüyen 3 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen 3 kişi ifade işlemleri için Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyeti yanında bulundurmamak ve abartı egzozdan 9 Bin 79 lira ceza uygulandı. Trafikten men edilen otomobil çekici yardımı ile oto parka kaldırıldı.

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.