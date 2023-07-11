Alınan bilgiye göre 19 ADZ 459 plakalı otomobil ile Kunduzhan Mahallesi Paşa Hamamı önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler 34 ERU 091 plakalı otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda otomobilde bulunan M.Y. ile olay yerinden tesadüfen geçen A.E. vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kullandıkları otomobili bırakarak başka bir araçla olay yerinden kaçana kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.