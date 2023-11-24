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Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan Nadık Parkı’nda kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler belirtilen yere geldiklerinde Dumlupınar Sokaklarda silahla ateş edildi. Yapılan araştırmada isminin S.Ö.(16) olduğu belirlenen bir şahıs ara sokaklarda kaçmaya başladı.



Yaşanan kovalamaca sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince yakalanırken, bir apartmanın bahçe duvarının kenarına attığı tabanca ise çevrede yapılan araştırma sonucu bulundu.

Havaya ateş ettiği belirlenen S.Ö., polis otosuna bindirilerek ifade işlemleri gereği polis merkezi amirliğine götürüldü.