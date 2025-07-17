Gülay - Bayram Biçer ve Müjde - Sinan Aykaç ailelerinin kıymetli evlatları Adem ile Sibel’in düğün töreni, üç gün süren etkinliklerle gerçekleşti.

Düğün programı Karacaköy’de geleneksel bayrak kaldırma ile başladı. Daha sonra verilen düğün yemeği ve düzenlenen eğlence programı ile devam eden kutlamalar, salon ve nikah töreniyle sona erdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın nikahı kıyarken, önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de nikah şahitliği yaptı.

Düğüne, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, iş insanı İrfan Yaşar, il genel ve belediye meclis üyeleri, çok sayıda mahalle ve köy muhtarı ile her iki ailenin eş, dost ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER Biçer ve Aykaç ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi