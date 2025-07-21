Çorum'un Osmancık İlçesi nüfusuna kayıtlı Ankara'da ikamet eden 77 yaşındaki Şevket Yağan vefat etti.

Ankara’da ikamet eden; Sanayi Bakanlığı’ndan emekli merhum İsmail Yağan’ın oğlu, Murat Yağan’ın babası, Kadir, Mehmet, Şükrü ve gelinlikçi Saniye’nin abisi Şevket Yağan hayatını kaybetti.

Yağan’ın cenazesi bugün (21 Temmuz 2025 Pazartesi günü) ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi