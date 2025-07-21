Osmancık Belediyesi, parklardaki oyun gruplarının bakım ve tamirini yaparken diğer yandan da ihtiyaç olan kısımlara spor aletleri monte ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte parklardaki bakım ve temizlik ve yenileme çalışmalarına hız veren Osmancık Belediyesi, yapılan çalışmalara ek olarak ihtiyaç olan parklara spor ve fitness aletleri monte ediyor.

Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, bu kapsamda Çitlenbik Parkı’na yerleştirilecek spor aletleri için beton atma işlemi gerçekleştirdi.

Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen Belediye, Çitlenbik Parkı monte edeceği spor aletleriyle vatandaşların bu yöndeki talebine karşılık verecek.

Spor aletlerinin monte edilmesiyle birlikte vatandaşlar, diledikleri saatte parkta açık havada spor aletleriyle spor yaparak daha zinde kalma imkanı bulacaklar.

Muhabir: Haber Merkezi