Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'nin hazır bulunduğu samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Duman öğrencileri tek tek tebrik ederek, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla elde ettikleri başarının gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Başarıda emeği geçen veliler ve öğretmenlere de teşekkür eden Duman, “Çocuklarımızın bu büyük başarısında ailelerinin ve eğitimcilerinin katkısı çok önemli. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda, LGS’de dereceye giren öğrencilere başarılarının anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Duman, öğrencilerin bundan sonraki eğitim hayatlarında da aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerine inandığını belirtti.

Öğrenciler ve aileleri ise gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Furkan Duman ve ilçe yönetimine teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi