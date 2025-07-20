Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın katkıları ile Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırılan Anıt Mezar açılacak.

Osmancık cihan devletinde Valilikler ve iki kez Başbakanlık görevi yapan Osmancıklı hemşehrimiz Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırılan anıt mezarın açılışı yarın (21 Temmuz 2025 Pazartesi günü) saat 13.30’da Çiftçilikler Mahallesi Biçev Vakfı'nda gerçekleştirilecek.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim açılışa tarihe tanıklık etmek isteyen tüm Osmancık halkını beklediklerini ifade etti.

Baltacı Mehmet Paşa

Baltacı Mehmed Paşa (1662 Osmancık-Çorum-1712, Limni) III. Ahmed saltanatında 25 Aralık 1704- 3 Mayıs 1706 ve 19 Ağustos 1710-20 kasım 1711 dönemlerinde iki kez sadramazlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Baltacı Mehmet Paya Prut Savaşı'nda önemli bir zafer elde etmesine rağmen saraydaki entrikaların kurbanı olmuştur.

Muhabir: Haber Merkezi