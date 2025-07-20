Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet, Osmancık Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında yerinde bilgi aldı. Acil serviste görev yapan sağlık personeli ile bir araya gelen Sağlık Müdürü Zehir, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Heyet, hastane ziyaretinin ardından Osmancık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na geçti. Burada görev yapan acil sağlık personeliyle görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Zehir, istasyonun mevcut durumu, personel ihtiyaçları ve araç-gereç donanımı hakkında bilgi aldı. Ayrıca ambulans araçlarını da yerinde inceleyerek ekipmanların güncelliği ve acil müdahale kapasitesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette sağlık çalışanlarının talepleri dinlenirken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar da görüşüldü.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, toplum sağlığının korunması ve acil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi