Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki organizasyona katılan 50 çifti Belediye Başkanı Kemal Çebi yalnız bırakmadı. Çiftlerle birlikte pasta keserek Sevgililer Günü’nü kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, “Sevgililer Günü dolayısıyla 65 yaş üstü eşleri ağırlıyoruz. Çok hoş, çok mutlu bir ortam oluştu. Hep gençler kutluyor oysa onların en sevgili zamanı şimdi. Birbirlerine ihtiyaçları var ve dayanışmaya ihtiyaçları var. Hatırlamak, hatırlatmak istedik. Sevgililer Günü sadece karşı cinsi sevmek değil, ağaçları, doğayı, bütün canlıları seviyoruz. Annemizin, babamızın, eşimizin, dostumuzun herkesin günü kutlu olsun” diye konuştu.



“55 YILIN SIRRI: SAYGI, SEVGİ, GÜVEN”

Davete eşiyle birlikte katılan şehit babası 82 yaşındaki Memet Karaer, “55 yıldır evliyiz. Nasıl geçti diye sorar mısınız? Ev halinde iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ancak sevgi ve saygı içerisinde bunca yılı götürdük. Ben bile inanamıyorum. Bunun sırrı da bir tarafın sükût etmesi lazım, yalan olmayacak, birlik olmak lazım… Çok zor günlerimiz geçti. Oğlumuz 1994 yılında şehit oldu. Öyle böyle 55 yılı devirdik” diye konuştu.

Memet Karaer’in eşi Gülten Karaer ise, “ Davete eşim ile birlikte geldik. Memnun kaldık. Çok güzel ağırlandık. İnşallah böyle güzel günlerimiz olsun. Çok güzel organize edilmiş. Aylardır dışarıya çıkmamıştım. Bizi gelip evden aldılar. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“50 YILDIR İLK KEZ BU

GÜNÜ KUTLUYORUZ”

Eşiyle birlikte davete katılan Talip Sezer ise 50 yıllık evliliklerinde ilk kez Sevgililer Günü kutlaması yaptıklarını belirterek, “Etkinlik çok güzel. Benim düşünmediğimi onlar düşünmüşler. Biz ilk defa böyle bir kutlama yapıyoruz. Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.