Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 14.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Gümüşsu Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Çorum'un efeleri bugün oynanacak maçta Gümüşhane temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Çorum'un efeleri ile Gümüşhane efeleri arasında Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi'nde oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Anadolu Voleybol ile Niksar Belediyespor, Hakkari Gençlikspor ile Akkuş Belediyespor, Hatay Erzin Yeşilkent ile Gaziantep Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

