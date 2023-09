Türkiye ekonomik sisteminin ne yazı belli, ne kışı, her bilim dalı gibi ekonominin de kendi kuralları içinde doğal olarak bir ekonomi politiği var.

Ülkenin tek adamı diyordu ki; “Ben ekonomistim. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da, Fransa'da Almanya'da boş… Faiz sebep, enflasyon sonuç… Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim”

İşte iktidar bu anlayışla ülkeyi bugünkü içinden çıkılmaz hale getirdi. Enflasyon azdı, işsizlik, pahalılık had safhada, cari açık (döviz açığı), bütçe açığı ağır vergilerle bir türlü kapanamıyor. İktidarın ülkeye boş vaat, kuru nasihat ve sabırdan öte diyebileceği hiçbir şey yok. İyi ki bir ekonomist ülkeyi yönetiyormuş yoksa ne olacaktı halimiz!

Amerika, Fransa, Almanya örnek gösteriliyor. Peki, bu ülkelerde enflasyon ne acaba? Bizdeki gibi bir enflasyon olsa o ülkelerde isyan çıkar. ABD’de enflasyon yıllık; 4,7, Almanya’da 6,1 iken Fransa’da 5,1 üstelik işsizlik bizdekiyle kıyaslanamayacak derecede az.

Yeni alınan ekonomik kararlarla faiz ve nas politikası çöktü iktidarın. İktidar 1400 yıl önceki dinsel söylemlerle nas politikasına sarıldı. Seçim bitip oyları alınca ne nas kaldı, ne düşük faiz politikası. İktidarda tutunmak için her yol geçerli. Hiçbir din adamı da çıkıp demiyor ki, “Nas nas diyordunuz, ne oldu bu nas?”

Şu günlerde sosyal medyada bir fıkra dolaşıyor bizim ekonomiye birebir uyuyor.

"SEN PEJOYU BİLİYON MU?"

“Adamın biri, Peugeot (Pejo) marka bir minibüs alır.

Sonraki gün yolcu taşımaya çıkar. Minibüs tıklım tıklım, tutar kasabanın yolunu ve gittikçe hızlanır.

Yolculardan biri:

-Kaptan yavaş... Bir yere çarpacaz! der.

Şoför:

-Sen Pejo'yu biliyon mu? der.

Yolcu:

-Hayır! der.

Şoför:

-O zaman susacaksın, der ve devam eder.

Minibüs hızlanmaya devam eder.

Bir yolcu daha seslenir:

-Oğlum ben hastayım, biraz yavaş!

Şoför yine sorar:

-Sen Pejo'yu biliyon mu?

Amca ne bilsin...

-Hayır! der.

-O zaman susacaksın! Der, şoför...

Bu kez bir kadın seslenir:

-Hamileyim! Lütfen biraz yavaş, çocuğumu düşüreceğim!!!

Şoför yine sorar:

-Sen Pejo'yu biliyon mu?

Kadın:

-Yok! Der.

Şoför yine aynı cevabı verir.

Arkadan kızgın bir ses tonuyla bir genç seslenir:

-Yavaş git kardeşim, öldüreceksin bizi!!!

Şoför yine sorar:

-Sen Pejo'yu biliyon mu?

Genç:

-Biliyorum ulan, ne olacak? Der.

Şoför:

-O zaman çabuk söyle, bunun freni nerde?!”

Ülkenin hali bu durumda, faiz, döviz enflasyon patladı. İşsizlik, pahalılık milletin canına tak etti. Frenin yerini bilen yok. Freni patlamış kamyon gibi yönümüz bayır aşağı. Soru tek ve yalın; “Sen ekonomiyi biliyon mu?”