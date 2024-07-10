Erzurum'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış Karayazı ilçesinde etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.

Karayazı'nın Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakup Eren yanındaki arkadaşıyla birlikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Sel suyunda sürüklenen Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.

Üzücü haber ise sabah saatlerinde Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünden geldi. Erzurum'dan sele kapılan Yakup Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.

Editör: İHA AJANS