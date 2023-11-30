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Geçtiğimiz günlerde aday adaylıklarını açıklayan İnşaat Mühendisi Kenan Şahin ve Avukat Ali Beyaz'ın ardından iş insanı Selahattin Ezer de aday adaylığını açıkladı.

Selahattin Ezer, MHP İl Başkanlığına gelerek aday adaylık müracaatı için hazırladığı dosyayı MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teslim etti.

Seçimler öncesinde partilerine büyük bir teveccüh olduğunun altını çizen İl Başkanı Çıplak, aday adaylık başvurusunu gerçekleştiren iş insanı Selahattin Ezer'i tebrik ederek başarılar diledi.

MHP İl Başkanı Çıplak, proje odaklı ve üretken belediyecilik vizyonu ile ilerleyen günlerde aday adaylarının da yer alacağı ve projelerinin kamuoyuna tanıtılacağı bir tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.