Merhum Hacı Bahatttin Canbolat’ın oğlu, Çetin Canbolat ve Şenel Canbolat Bayram’ın babası, Dinçer ve Dilara Canbolat’ın büyükbabası olan Selahattin Canbolat’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzdü.

Merhumun cenazesi bugün (1 Kasım 2024 Cuma günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ