Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derenin taşması sonucu köy içindeki yollar göle döndü, sular altında kalan ekili tarım arazilerinin tamamı zarar gördü. Evde mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Afetin yaşandığı köye gelen Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, muhtar Veysel Akçadağ ve vatandaşlardan bilgi aldı. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları yapmak için köyde incelemelerde bulundu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında selin taşıdığı taşları kaldırmak için temizlik çalışmalarını başlattı. Zarar gören ekili tarım arazileri ve yollar dron ile havadan görüntülendi.

"EKİLİ HİÇBİR ALAN KALMADI"

Köyde çiftçilik yapan Muhittin Özçelik, "Ömrü hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde. Bu yağmur ve dolu yağışı neticesinde ekili alanlarımızda çok büyük zararlar meydana geldi. Ekili hiçbir alan kalmadı. Meyve ağaçlarının da tamamı zarar gördü. Köyün içerisindeki yollar kullanılamaz hale geldi" dedi.

"EMEK VERDİĞİM ÇAMLAR ZARAR GÖRDÜ"

Sel sularının evini ve bahçesini bastığını ifade eden çiftçi Galip Filizay, "Dereden taşan sular evimi, bahçemi su bastı. O kadar emek verdiğim çamlar zarar gördü. Bahçemizde tamamen sel oldu. Domates, biber vardı, ondan da geçtim ama çamlara üzülüyorum. Elimle yetiştirdiğim çamlarım mahvolmuş" diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR AFET OLDU"

Yağışın kuvvetli olduğunu belirten çiftçi Ali Ayar, "Çok kuvvetli yağdı. İlk defa böyle bir afet oldu. Bütün bahçelerimiz sular altında kaldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mal kaybımız var, meyvelerimiz, sebzelerimiz bir şeyimiz kalmadı" diyerek yaşadığı durumu anlattı.

"DOLUDAN BAĞ BAHÇE ETKİLENDİ"

Feyyaz Ayar ise, "Yollarımız berbat oldu. Doludan bağ bahçe etkilendi. Hatta arazide hayvanların kaldığı ilçe tarımdan gelenler oldu. Çongar yolu üzerinde hayvanlara ulaşılabileceğini söyledik. Hayvanlarla ilgili iyi haber inşallah gelir" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS