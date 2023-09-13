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Çorum’da halen Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren Şeker Fabrikası yeni kampanya dönemine başladı.

Çorum Şeker Fabrikası’nın 2023-2024 yılı pancar alım kampanyası için tören düzenlendi. Fabrika önünde dün öğlen saatlerinde düzenlenen törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Sinan Safi, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Safi, Çorum Belediye Başkan Vekili Alper Zahir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, fabrika yönetici ve çalışanları, pancar üretimi yapan çiftçiler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Ulucami Müezzini Yüksel Dikici’nin okuduğu Kur’an Tilaveti ile başlayan programda sırasıyla Ümit Safi, Milletvekilleri Prof. Dr. İlyas Topsakal, Harun Mertoğlu, Mehmet Tahtasız ile Vali Zülkif Dağlı’nın konuşmaları ile devam etti. Başarılı pancar üreticilerine plaket ve hediye takdiminin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duası ile kurban kesimiyle devam eden programda son olarak pancar alım kampanya döneminin açılışı kordela kesimi yapılarak gerçekleştirildi. Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası’nda pancar alım kampanyası töreni yemek ikramı ile son buldu.

“KALKINMANIN

TEMELİ ÜRETİM”

Törende konuşan Stratejist ve Tarihçi MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, ekonominin güvenliğin önemli bir parçası olduğunu hatırlatarak kalkınma ve ekonomi için de üretimin önemine değindi.

Türkiye’nin dünyanın geleceğinde söz sahibi olması için üreticiye destek olunması gerektiğini hatırlatan İlyas Topsakal, Türklerin devlet kurdukları tarihleri boyunca üretime hep önem verdiğini, bu nedenle çiftçiye, meslek erbabına, sanayiciye ve çalışanına destek olmak zorunda olduğunu, Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde İzmir İktisat Kongresi’nde belirlediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üretim temelli kalkınma esasına dayandığını, bunun örneğini de Çorum Şeker Fabrikası’nda gördüklerini kaydetti. Bir aile dostu olan Safi Holding’in de üretime önemli katkılar sağladığını da bildiren Topsakal, kalkınmaya katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile çalışanlara teşekkür etti.

“ÇİFTÇİ SIKINTIDA”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nde temelini attığı Şeker Fabrikaları’nın 2023-2024 şeker pancarı alım kampanyasına katılanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da kazasız, belasız, bereketli bir sezon diledi.

Çiftçilerin sıkıntıda olduğunu belirterek Çorum’da çiftçileri gezdiklerini, arpa ve buğday hasadının başladığını, TMO’nun hazırlığını yapamadığı için çiftçinin mağdur edildiğini, ayçiçeğinde alım fiyatının hala açıklanmadığını ve şeker pancarında da girdi fiyatları artmasına rağmen şeker fiyatının açıklanmadığını belirten Milletvekili Tahtasız, “Biz çiftçinin üretmesini istiyoruz. Ancak ürettiği ürünün de karşılığını alabilmelidir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi çiftçinin üreteceği ürünün fiyatı bir yıl önceden belli olmalıdır. Çiftçi ekmek, biçmez ise yarın yiyecek ekmek bulamayız” dedi.

CHP’nin sermaye karşıtı olmadığını, girdi fiyatları artan sanayici ve işadamlarına da kolaylıklar dilediklerini belirten Mehmet Tahtasız, Çorum Şeker Fabrikası çalışanlarının sendikalaşma talebi bulunduğunu, ayrıca çiftçinin de şeker fiyatını 2 bin 800 – 3 bin TL arasında beklediğini sözlerine ekledi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu konuşmasında çayın memleketinden pancarın memleketine selam getirdiğini söyleyerek başladı. Geçen hafta ülkemizde Orta Vadeli Programın açıklandığını da hatırlatan Mertoğlu, yatırım, ihracat ve istihdamın birleştiği bir kurumda bulunduklarını, Safi Holding’e ve çalışanlarına ülkemize kazandırdığı katma değerden dolayı teşekkür ederek kampanya döneminde başarılar dilediğini kaydetti.

ÜRETİCİLERE ÖDÜL

Törende konuşmalardan sonra başarılı pancar üreticilerine plaket ve hediye takdimi yapıldı. Buna göre en çok pancar üretimi yapan çiftçi Mehmet Bıyık’a plaket ve altın ödülünü Vali Dağlı, en yüksek polarizasyon üretim değeri olan çiftçi Bilal Erdoğan’a Milletvekili Topsakal, en düşük fireli şeker pancarı üretimi yapan çiftçi Başer İşler’e Milletvekili Mertoğlu, 2023 yılında en yüksek polarizasyon üretim değeri olan çifti Makbule Caymaz’a Milletvekili Tahtasız, 2023 yılında pancarını ilk bitiren ve getiren çiftçi Mustafa Ertuğrul’a önceki dönem Milletvekili Fuat Köktaş, 2023 yılının en azimli çiftçisi Mustafa Oral’a ise ödülünü Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş verdi.

Ödül töreninin sonunda protokol üyeleri ve ödül alan çiftçiler toplu olarak hatıra fotoğrafı çekindi.