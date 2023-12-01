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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olan Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, hem tanışmak, hem de sorunlarını dinleyip talepleri almak amacıyla mahalle muhtarları ile görüştü.



Muhsin Dere, önceki gün Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret etmişti.

Dere daha sonra muhtar ziyaretlerine devam etti. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şirin, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal’a ziyarette bulunan Dere, muhtarlardan mahallelerin durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.



Muhtarlarla çeşitli konularda istişarelerde bulunan Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı bir takım projeler ve hizmetler hakkında da muhtarların görüşlerini aldı. Muhtarların şehirlerin hafızası olduğuna dikkat çeken Muhsin Dere, “Muhtarlarımızla kuracağımız güçlü bağ ve samimiyetle Çorum’umuz için çalışacak ve üreteceğiz. Tüm mahalleleri insan odaklı katılımcı bir anlayışla birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adayı Dere’nin ziyaretinden memnun kalan mahalle muhtarları da kendisine adaylık sürecinde başarılar dilediler.